Papa: «La società non ha bisogno di legalismo ma di cura»

CITTA' DEL VATICANO – Papa Francesco mette in guardia da una società senza cuore, incentrata solamente su un atteggiamento improntato all'ossequio della legalità. «Il mondo non ha bisogno di legalismo, ma di cura. Ha bisogno di cristiani con il cuore di figli». All’Udienza Generale davanti ad una piazza gremita il Papa ha chiesto alla folla se Dio va considerato un padrone o padre. «Anche nelle situazioni piu’ brutte pensate che abbiamo un Padre, non siamo sudditi ma figli», ha spiegato domandando alla gente anche la differenza che c’e’ fra un comando e una parola. «Il comando e’ una comunicazione che non richiede il dialogo. La parola, invece, e’ il mezzo essenziale della relazione come dialogo». I comandamenti, invece, sono il cammino alla liberta’. «Altro - ha osservato - e’ ricevere un ordine, altro e’ percepire che qualcuno cerca di parlare con noi». Secondo Francesco, un dialogo e’ molto di piu’ che la comunicazione di una verita’. Si realizza per il piacere di parlare e per il bene concreto che si comunica tra coloro che si vogliono bene per mezzo delle parole».



«Tutto il Cristianesimo - ha ricordato Bergoglio - e’ il passaggio dalla lettera della Legge allo Spirito che da’ la vita. E Gesu’ e’ la Parola del Padre, non e’ la condanna del Padre".

Mercoled├Č 20 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:47



