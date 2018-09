Un sacerdote rumeno il nuovo direttore della Caritas di Roma

di Franca Giansoldati

Città del Vaticano - Il cardinale Angelo De Donatis ha scelto un sacerdote romeno, don Benoni Ambarus, per guidare il timone della Caritas di Roma. Classe 1974, nato in Romania, don Ambarus - ma conosciuto come don Ben - succede a monsignor Enrico Feroci che ha diretto la Caritas per nove anni e che diventa rettore del Seminario della Madonna del Divino Amore, come era stato anticipato mesi addietro.



Don Benoni già da un anno era vicedirettore della Caritas di Roma. E' arrivato in Italia nel 1996 come studente presso il Pontificio Seminario Romano Maggiore, dove ha completato gli studi e conseguito il baccalaureato in Teologia. Nel 2000 viene ordinato prete e l'anno dop consegue la licenza in Teologia dogmatica alla Pontificia Università Gregoriana. Dal 2001 è stato educatore al Seminario Romano Maggiore, poi collaboratore parrocchiale e viceparroco a San Frumenzio ai Prati Fiscali, viceparroco nella comunità di Santa Maria Causa Nostrae Laetitie a Torre Gaia e dal 2012 parroco dei Santi Elisabetta e Zaccaria a Valle Muricana, vale a dire la prima parrocchia a ricevere una visita pastorale di Papa Francesco, il 26 maggio del 2013.

