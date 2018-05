Papa Francesco al fianco degli occupanti: bimbi gli donano i loro disegni

di Franca Giansoldati

Città del Vaticano – Papa Francesco si schiera a fianco degli occupanti del palazzo di Via Costi, alla Rustica, a ridosso del tratto urbano dell'A24, un edificio dichiarato inagibile e occupato abusivamente da qualche centinaio di persone. In passato era anche stato posto sotto sequestro dalla autorità giudiziaria. Un caso di totale illegalità, più volte salito alla ribalta delle cronache perchè gli occupanti continuavano a bruciare la maxi discarica abusiva di rifiuti ingombranti e non che avevano prodotto negli anni, causando una fitta coltre di fumo, per la combustione di plastica, legno, elettrodomestici, materassi, rifiuti organici. Più volte sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per garantire l'incolumità degli occupanti, circa 200 persone tra rom, stranieri e qualche famiglia italiana.



Stamattina il Vaticano per bocca dell'Elemosiniere, don Corrado Kraiewski, ha fatto sapere di avere ricevuto il ringraziamento degli occupanti per essersi preso cura di loro mandando aiuti e medici volontari che fanno parte dell'associazione Medicina Solidale. Hanno distribuito in dono medicine, alimenti e set per l'igiene orale. Alcuni bambini hanno donato a Papa Francesco dei disegni. «Abbiamo pensato - spiega Lucia Ercoli, responsabile sanitario di Medicina Solidale - che fosse importante essere presenti nelle periferie della nostra città proprio come ci chiede Papa Francesco, che ringrazio per la sua attenzione e per il suo sostegno alla nostra attivitàVia Costi è uno dei mostri prodotti di una città che emargina e non include. In questo luogo infernale vivono 200 persone tra cui 50 bambini che sono in condizioni di salute veramente precarie»

