La frittata vaticana della lettera di Ratzinger, il Vaticano ammette di avere taroccato una foto

Città del Vaticano – C'è grande imbarazzo al di là del Tevere all'indomani della frittata mediatica orchestrata dal Vaticano in occasione dell'anniversario del quinto anno di pontificato di Papa Francesco.



Al centro di quello che ormai ha tutti i contorni per diventare un casus belli alla ricerca di chi ha commesso errori tanto grossolani sulla diffusione (parziale) del testo scritto dal Papa emerito Ratzinger in sostegno al Papa regnante Francesco - che da tempo è in evidente difficoltà e bersagliato da pesanti critiche interne ed esterne alla Chiesa - emerge una strategia mediatica un po' pasticciata. Il piano ha visto diffondere urbi et orbi una fotografia taroccata e la distribuzione alla stampa di un comunicato monco, visto che non conteneva la parte finale della lettera inviata da Ratzinger al prefetto della Comunicazione, don Dario Viganò con la quale si evinceva un robusto endorsement a Papa Bergoglio in tema di teologia. Anche se la lettera è stata letta integralmente da don Viganò, due sere fa, durante la presentazione di una collana di libri su Bergoglio, gli strumenti parziali che sono stati trasmessi ai mass media per essere divulgati hanno finito per modificare i contorni del messaggio finale.



Anche se con quella lettera Papa Benedetto ha effettivamente voluto sottolineare che è sbagliato mettere in contrapposizione i due pontificati – dicendo che è stolto ritenere Francesco zoppicante in teologia – in presenza del testo completo è chiaro che Ratzinger rispondeva ad una richiesta per cortesia, ma sottraendosi al compito di dare un giudizi complessivo sull'opera teologica di Bergoglio («gli undici volumetti»). Nella parte omessa spiega, infatti, che non li ha letti, né avrebbe il tempo per farlo perché ha altre cose più importanti in calendario. Con l'ultima frase l'endorsement che è stato fatto passare con il piano mediatico viene un po' depotenziato. Naturalmente resta il fatto che tra i due pontefici vi è davvero una grande vicinanza d'affetto, quasi fraterna.



Ieri il Vaticano è stato costretto ad ammettere - alla agenzia americana Ap - di avere taroccato la fotografia. Un dettaglio manipolatorio piuttosto imbarazzante in un periodo in cui i media vaticani martellano contro le fake news e il Papa predica spesso sul rischio di non lasciarsi tentare da questa deriva.

















