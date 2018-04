Papa Francesco a Molfetta per rendere omaggio al pacifismo di don Tonino Bello

di Franca Giansoldati

Papa Francesco domani sarà a Molfetta, in provincia di Bari, a venticinque anni dalla morte di don Tonino Bello. Si tratta di una visita brevissima, che durerà lo spazio di qualche ora, ma dal grande valore simbolico. Dopo don Primo Mazzolari, don Lorenzo Milani e San Pio da Pietralcina, Bergoglio si appresta a portare a termine un'altro pellegrinaggio destinato a rimettere al centro una figura ecclesiale che non sempre in passato è stata valorizzata per i contorni profetici della sua predicazione. Don Tonino Bello è stato il motore di Pax Christi, facendo importanti battaglie importate al pacifismo. Molti osservatori hanno sottolineato negli ultimi anni quanto le linee guida del pontificato di Papa Bergoglio ricordano la missione di don Tonino, di cui si è da poco aperta la fase diocesana per la beatificazione.



Il suo messaggio di pace e di vicinanza ai poveri ( ’La chiesa del grembiule’, da un suo scritto famoso) rimangono di estrema attualità. Fu don Tonino Bello a guidare la coraggiosa marcia dei 500, a Sarajevo assediata, nel 1992, pochi mesi prima di morire. Poco prima di morire scrisse: «Perché si muoia io non lo so. Sono però convinto che il senso della morte come quello della vita, dell'amicizia, della giustizia e quello supremo di Dio non si trovano in fondo ai nostri ragionamenti, ma sempre in fondo al nostro impegno».





Giovedì 19 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:02



