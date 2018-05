Il Papa invita all'Olimpico al Golden Gala tutti i barboni di Roma, hanno bisogno di svagarsi

di Franca Giansoldati

Città del Vaticano - Papa Francesco ha deciso di invitare tutti i poveri, i senzatetto, i profughi, i migranti e le persone più bisognose allo Stadio Olimpico per il Golden Gala, l’importante manifestazione internazionale di atletica leggera che si svolgerà a Roma il 31 maggio. Dopo averli portati a visitare la Sistina e poi al circo, ha scelto la gara di altletica.



L’iniziativa è stata resa possibile grazie alla Federazione Italiana di Atletica Leggera che ha riservato gratuitamente i posti per «i poveri del Santo Padre», i quali saranno accompagnati dai volontari della Comunità di Sant’Egidio, della Cooperativa Auxilium e dell’Athletica Vaticana, la rappresentativa podistica dei dipendenti della Santa Sede.



L’obiettivo è offrire una serata di festa e di rilanciare i valori dell’accoglienza e della solidarietà. Più volte Papa Francesco ha ricordato che i poveri hanno bisogno non solo di cibo e un posto per dormire ma anche di occasioni di svago e di sano divertimento. Nel settore Curva Sud gli invitati del Papa riceveranno anche una cena al sacco: un panino, una bibita e un dolcetto.

Gioved├Č 24 Maggio 2018



