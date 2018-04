Pedofilia, forse già domani la sentenza in Australia sul cardinale Pell accusato di abusi sessuali

di Franca Giansoldati

Città del Vaticano – E’ attesa a breve, forse già domani, la sentenza del tribunale australiano che riguarda il cardinale George Pell, l’ex super prefetto dell’economia del Vaticano, accusato di atti di pedofilia risalenti a decenni addietro quando era semplice vescovo in Australia. Il giudice Melinda Wallington– dopo un processo durato oltre un anno - stabilirà se i fatti contestati al cardinale sono realmente avvenuti oppure no e la relativa pena. In questi mesi i legali del cardinale si sono battuti per dimostrare che le accuse erano prive di qualsiasi fondamento. Quando Pell è partito per l’Australia si era autosospeso dall’incarico in curia per potersi difendere meglio, così disse lui stesso ai giornalisti.



Durante il processo le presunte vittime hanno deposto in aula in videoconferenza da una postazione che è sempre rimasta inaccessibile al pubblico e ai giornalisti. A riprova che è stato un processo carico di tensione. L’avvocato delle vittime, Robert Richter, nell'arringa finale ha messo in evidenza che si tratta di punire uno degli uomini della Chiesa più potenti. Il procuratore ha fatto notare al giudice che non c’è alcuna evidenza per dire che Pell è stato preso di mira per colpire appositamente la Chiesa.



Il cardinale, da quando è tornato in patria per essere il processo, ha mantenuto un profilo molto basso. Si è sempre presentato in aula un po’ emozionato, vestito con il clergyman. Il caso giudiziario è stato al centro di molte riflessioni sulla linea anti pedofilia della Chiesa e di Papa Francesco. In Australia la Royal Commission che ha indagato a lungo sul fenomeno della pedofilia ha rivelato che almeno il 7 per cento dei preti cattolici hanno abusato di bambini negli ultimi decenni.





Luned├Č 30 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:47



© RIPRODUZIONE RISERVATA