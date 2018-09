Trump va in soccorso di Papa Francesco per la crisi sulla pedofilia negli Usa

di Franca Giansoldati

Città del Vaticano – Il Presidente degli Usa, Donald Trump difende Papa Francesco per gli attacchi ricevuti. Non solo. Trump lo sostiene anche per come sta gestendo la crisi sulla pedofilia che sta squassando la Chiesa americana dopo le denunce avanzate dall'ex nunzio negli Usa, Viganò. Un assist inedito quello del presidente americano che ha espresso tristezza per lo scandalo esploso nella Chiesa cattolica, in una intervista al Daily Caller, un sito conservatore. Trump ha detto che «E’ molto triste guardare tutte queste cose che sono successe negli ultimi 70 anni»: lo scandalo «sta avendo un impatto veramente negativo sulla Chiesa. «Il Papa sta gestendo tutto, immagino che il migliore sia in grado di gestirlo. Come potrà gestirlo?» Trump si è detto poi “sorpreso” per il caso di McCarrick, l’ex cardinale di Washington espulso da Francesco dal Collegio Cardinalizio per il brutto vizio di abusare dei seminaristi. «Tutti lo conoscono McCarrick ed è devastante vedere queste cose».



Le parole di Trump non erano scontate, visto il rapporto difficile tra i due. Quando il presidente Usa era stato eletto papa Francesco aveva adoperato parole preoccupate: «Lo giudicherò dai fatti, non si può essere profeti di calamità, vedremo quel farà», disse il 22 gennaio. «Se mi spaventassi o gioissi di ciò che potrebbe accadere potremmo cadere in una grande imprudenza. Non giudico, mi interessa solo se fa soffrire i poveri. Vedremo le cose concrete e valuteremo, il cristianesimo o è concreto o non è cristianesimo».



Eppure un anno prima, nel 2016, quando il Papa compì un viaggio in Messico, lo scontro si era acceso per i muri che Trump vuole fare costruire sul confine messicano. Il Papa gli aveva fatto sapere che «una persona che pensa a fare solo muri non è cristiana». Trump gli aveva replicato: «il Papa è un uomo politico e forse una pedina del governo messicano».









Mercoledì 5 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 23:01



