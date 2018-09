Il Papa convoca a febbraio tutti i presidenti delle conferenze episcopali per parlare di abusi

di Franca Giansoldati

Città del Vaticano – La bufera sollevata dal memoriale dell’ex nunzio Viganò ha indotto Papa Francesco a fare una mossa inedita: convocare per febbraio prossimo tutti i presidenti delle conferenze episcopali del mondo per affrontare ancora una volta il tema della pedofilia e degli abusi nella Chiesa. Una decisione forte per sanare una piaga ancora aperta. La decisione del Papa è arrivata dopo avere sentito il Consiglio di cardinali che fanno parte del C9, il gruppo di porporati cui è stato affidato il compito di riforma della Curia.



Domani, invece, si terrà l’incontro con i vertici dell’episcopato Usa. In particolare il Papa incontrerà il cardinale Daniel DiNardo, arcivescovo di Galveston-Houston e presidente dei vescovi Usa, il cardinale Sean Patrick O’Malley, arcivescovo di Boston e presidente della Pontificia Commissione per la tutela dei minori, monsignor José Horacio Gomez arcivescovo di Los Angeles, vicepresidente dell’episcopato e il segretario generale monsignor Brian Bransfield.



