Pedofilia, il Papa punisce il cardinale americano McCarrick: è accusato di abusi su un minore

di franca Giansoldati

Città del Vaticano - Cade un altro cardinale accusato di pedofilia. Dopo il cardinale australiano Pell, attualmente in Australia dove è in corso un processo, è il turno dell'americano Theodore McCarrick, già arcivescovo di Washington e grande finanziatore della Santa Sede ai tempi di Giovanni Paolo II. Il porporato, che attualmente ha 88 anni, è accusato di avere abusato di un minore quando si trovava nella diocesi di New York, una trentina di anni fa e faceva il parroco. In un comunicato diffuso dalle diocesi americane, McCarrick si dice profondamente scosso e addolorato per avere ricevuto queste accuse e per il fatto che sono state ritenute credibili. Le autorità vaticane gli hanno imposto di ritirarsi a vita privata. Il cardinale americano ha accettato le misure prese nei suoi confronti dal cardinale Parolin e dal Papa anche se personalmente si continua a proclamare innocente.

