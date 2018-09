Al pranzo del Papa esclusi gli immigrati irregolari per questioni di sicurezza

di Franca Giansoldati

Palermo - Niente cotoletta panata e caponata per i migranti irregolari che volevano mangiare con il Papa nel centro gestito dal frate laico Biagio Conte. Stavolta le ragioni legate alla sicurezza hanno avuto la meglio sulla generosa apertura alla carità che generalmente viene applicata in questa struttura palermitana dove Francesco ha pranzato. Le tavolate preparate sono riuscite a dare assistenza a circa 150 ospiti. Molti immigrati illegali però non sono potuti entrare perchè sprovvisti di qualsiasi riconoscimento necessario e già nei giorni scorsi, a sentire diversi testimoni, erano state diramate delle precise indicazioni. Al termine del pranzo cannolicchi e dolcetti siciliani hanno fatto la gioia di tanti bambini presenti. Un falegname tunisino sordomuto ha voluto assemblare con materiale riciclato una piccola barca. Un dono simbolico per l'ospite a ricordo dei viaggi nel Mediterraneo di tanti migranti.

