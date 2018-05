Papa Francesco a settembre sarà a Palermo nel luogo dove fu ucciso don Puglisi

Città del Vaticano - Papa Francesco ha programmato un pellegrinaggio, il 15 settembre, al quartiere Brancaccio di Palermo, dove visse e lavorò padre Puglisi, martire della mafia. Un viaggio voluto nel 25esimo anniversario del sacerdote per rendere omaggio a un simbolo, prima ancora che a un (futuro) santo.



Con questo viaggio Bergoglio inserisce Puglisi tra i preti più simbolici dell'Italia come don Lorenzo Milani, don Tonino Bello, don Mazzolari, don Zeno Saltini. A Palermo il Papa tornerà sui luoghi di Puglisi, nella sua chiesa, a San Gaetano il luogo dove fu ucciso e, infine, davanti alla sua tomba nella cattedrale.



La giornata terminerà con un pranzo con i migranti ospiti della missione Speranza e Carità. L'arrivo in Sicilia è previsto per le ore 9 a Piazza Armerina, dove in piazza Falcone e Borsellino incontrerà i fedeli, poi si trasferirà nel capoluogo siciliano.



