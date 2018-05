Papa, domani a Tor Vergata con 150 mila neocatecumenali, un festival per i 50 anni del movimento

di Franca Giansoldati

Città del Vaticano - Sabato mattina a Tor Vergata con un solenne davanti a una folla stimata di almeno 150 mila persone, il Papa celebrerà i 50 anni dei Neocatecumenali, un movimento molto attivo nato in Spagna negli anni della contestazione per opera di Kiko Arguello e Karmen Hernandez per porsi come scopo la riscoperta del battesimo attraverso un cammino spirituale fatto di tappe. I neocatecumenali sono conosciuti non solo per la loro diffusione, ma anche perché al loro interno vi sono famiglie numerosissime, anche con più di dieci figli. Un curioso aspetto che nel 2015 il Papa aveva preso in giro con una battuta fatta in aereo, mentre tornava dalle Filippine («Paternità responsabile significa che si devono fare figli, ma responsabilmente. Alcuni credono per essere cristiani si debbono fare come i conigli»). La battuta non era stata presa bene ma poi tutto si era risolto con un abbraccio tra Francesco e Kiko Arguello. L'altra fondatrice, Carmen Hernandez, è morta alcuni anni fa.



Si calcola che i partecipanti siano circa 150mila arrivati da 134 nazioni. Il luogo scelto è l’area universitaria di Tor Vergata, in cui Giovanni Paolo II celebrò la Giornata mondiale della gioventù nel 2000. Nei giorni scorsi è stato montato il palco e l’area bonificata. Gli operai stanno lavorando agli ultimi dettagli. Domani il Papa invierà 36 nuovi gruppi missionari in giro per il mondo, tra cui anche famiglie che si trasferiranno con i figli per diffondere il Vangelo sia in aree del mondo dove i cristiani sono minoranza, sia in città ormai secolarizzate. Francia, Germania, Svezia ma anche Kazakistan, Cina, Giappone, Turchia.



Intanto stamattina è stato definito nei minimi dettagli, secondo le direttive impartite dal questore Guido Marino, il piano sicurezza che impegnera' le forze dell'ordine. Sono previsti tre settori, un'area di Massima Sicurezza, una Blue Zone ed una Green Zone. Quest'ultima sara' preclusa ad ulteriori manifestazioni e al trasporto merci (con furgoni anche sotto le 3 tonnellate e mezza) e comprenderà l'intera area inclusi i parcheggi degli autobus, le vie percorse dai fedeli a piedi, il casello autostradale Roma Sud e la fermata metropolitana della linea C Torre Angela.



La Blu zone, che verra' istituita dalle 19 di stasera, sarà a ridosso dell'area di massima sicurezza, corrispondente all'area prato circostante piazzale Giovanni Paolo II - delimitata da barriere gia' esistenti e da un sistema di transennamento - con accesso consentito attraverso due varchi: il primo in via dell'Archiginnasio angolo via Salamanca , il secondo in via Dell'Archiginnasio in prossimita' dell'incrocio con viale Guido Carli.



L'area di Massima Sicurezza comprenderà tutta la superficie di piazzale Giovanni Paolo II: si potrà accedere tramite tre ingressi posti lungo il perimetro.

