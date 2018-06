Papa Francesco: «È difficile ma dobbiamo perdonare sempre i nemici che vogliono distruggerci»

di Franca Giansoldati

Città del Vaticano - Una delle cose più difficili da fare per un cristiano è arrivare a perdonare chi cerca di distruggerci, un percorso liberatorio e umanamente arduo da capire. Papa Francesco nella messa celebrata a Casa Santa Marta torna a ripetere ai cristiani una delle parole di Gesù più efficaci del Vangelo. «Pregare per quelli che vogliono distruggermi, i nemici, perché Dio li benedica: questo è veramente difficile da capire. Pensiamo al secolo scorso, i poveri cristiani russi che per il solo fatto di essere cristiani erano mandati in Siberia a morire di freddo: e loro dovevano pregare per il governante boia che li mandava lì? Ma come mai? E tanti lo hanno fatto: hanno pregato. Pensiamo ad Auschwitz e ad altri campi di concentramento: loro dovevano pregare per questo dittatore che voleva la razza pura e ammazzava senza scrupolo, e pregare perché Dio li benedicesse! E tanti lo hanno fatto».



I cristiani ogni volta che recitano il Padre Nostro ripetono il concetto del perdono. «chiediamo perdono come noi perdoniamo: è una condizione. Pregare per gli altri, per quelli che ci danno difficoltà, che ci mettono alla prova: anche questo è difficile, ma lo facciamo. O almeno, tante volte siamo riusciti a farlo».

Marted├Č 19 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:25



