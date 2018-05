L'associazione dei Liguri nel mondo regala al Papa i documenti della sua famiglia materna

di Franca Giansoldati

Città del Vaticano – Le radici italiane del Papa argentino si ritrovano in Piemonte e in Liguria. Stamattina, durante l'udienza generale, il presidente dell'associazione Liguri nel Mondo, Mario Meini, ha consegnato a Bergoglio le copie dei documenti che testimoniano il legame di parentela della famiglia Sivori, emigrata nel 1860 in Argentina, con un piccolo paese ligure, Cogorno, in provincia di Genova. Meini ha portato al Papa anche una tessera dell'Associazione in cui viene indicato il suo nome completo Jorge Mario Bergoglio Sivori, secondo l'uso iberico, unendo il cognome paterno e materno.



La mamma di Papa Bergoglio si chiamava Regina Maria Sivori, è nata a Buenos Aires da una piemontese e da un argentino originario dell'entroterra ligure, che come tanti italiani erano partiti in cerca di fortuna in Argentina. Regina Maria Sivori il 12 dicembre del 1935 sposò Mario Bergoglio. Si erano conosciuti a messa, nell'oratorio salesiano del quartiere di Almagro. Un amore coronato dalla nascita di cinque figli di cui il primogenito, Jorge Mario Bergoglio, nacque il 17 dicembre del 1936. Papa Francesco ha più volte ricordato la figura della mamma (oltre che a quella della nonna Rosa).





Mercoledì 30 Maggio 2018



