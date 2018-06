Il record di Evo Morales, per la sesta volta ricevuto dal Papa

Città del Vaticano - Evo Morales ha stracciato ogni record. Sabato 30 giugno, alle 10.30 del mattino, Papa Francesco riceverà per la sesta volta Evo Morales, Presidente della Bolivia. Il presidente accompangnerà in Vaticano il nuovo cardinale Toribio Ticona Porco, per ricevere il berretto rosso durante il concistoro del 29 giugno. Sarà il sesto incontro tra il Pontefice e il governante de La Paz dopo quello del dicembre dell'anno scorso, annota il sito para-vaticano Il Sismografo.

