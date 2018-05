Il Papa striglia i vescovi italiani: «Non potete parlare di povertà e vivere come faraoni»

di Franca Giansoldati

Città del Vaticano - Papa Francesco ha chiesto ai vescovi italiani riuniti in assemblea di essere più trasparenti con i conti delle diocesi e di non mischiare i denari che arrivano dalle offerte con le proprie sostanze, tenendo le gestioni ben separate, per evitare scandali. Il Papa ha aperto l’assemblea della Cei confessando di essere «preoccupato per quanto riguarda il denaro e la trasparenza. E’ una contro-testimonianza parlare di povertà e poi vivere come un faraone». Non ha fatto menzione a nessun caso specifico, tuttavia Il pontefice ha detto che «fa molto male sapere che un ecclesiastico si è fatto manipolare o, peggio, ha gestito in maniera disonesta gli spiccioli della vedova». Poi ha riconosciuto che la Cei «ha fatto e fatto molto sulla via della povertà e della trasparenza ma ancora si può fare un passo in avanti». Ma le preoccupazioni di Papa Bergoglio non si concentrano solo sul fronte economico. Ai vescovi ha elencato altri due punti nevralgici che hanno bisogno di essere affrontati. Il primo riguarda la crisi delle vocazioni che è ormai un allarme da codice rosso, e il secondo punto fa riferimento al bisogno di accorpare le diocesi più piccole. Questione di spending review.

