Papa Francesco va alla Borgata Finocchio e visita una scuola statale di periferia

Città del Vaticano - Visita a sorpresa di Papa Francesco a Borgata Finocchio, in una scuola di periferia. Accompagnato da monsignor Rino Fisichella, Presidente del Pontificio Consiglio per la Nuova Evangelizzazione, il Papa ha ripreso la tradizione dei Venerdì della Misericordia per recarsi all'Istituto Comprensivo Elisa Scala, nato negli anni Cinquanta in seguito all’aumento demografico della zona.



Il Papa ha visitato la sede centrale con centinaia di ragazzi e ragazze che si trovavano nelle aule a svolgere le attività pomeridiane.



La professoressa Gentili ha avuto modo di raccontare a Papa Francesco la storia dell’Istituto che, dall’ottobre del 2015, è ormai legata a quella della famiglia Scala, la cui figlia, la piccola Elisa, che frequentava la prima media all’allora Istituto Comprensivo di Via Rocca Camastra, è venuta a mancare tragicamente per una leucemia fulminante all’età di 11 anni. Quando è mancata Elisa i genitori hanno voluto proporre alla scuola una sala per i libri che potesse essere frequentata da tutti i ragazzi.



Pochi mesi dopo, nel dicembre 2015, è nata la Biblioteca di Elisa, uno spazio da riempire di libri. Successivamente è seguito il lancio dell’iniziativa «Dona un libro per Elisa», da parte di papà Giorgio e mamma Maria, rivolta a chiunque volesse contribuire con una piccola donazione di libri. I testi raccolti sono stati migliaia, in diverse lingue, e tutti con una dedica ad Elisa. Oggi se ne contano più di ventimila, spediti da tutte le regioni d’Italia, dall’Europa e persino dall’Australia, tanto da entrare nel circuito delle biblioteche comunali di Roma. L’Istituto, soltanto pochi mesi fa, ha avuto il via libera dal Comune di Roma e dal Ministero della Pubblica Istruzione per intitolare la scuola alla piccola Elisa.

Venerdì 25 Maggio 2018



