Immagini magnifiche in mostra, le foto d'arte dei ragazzi del Ceis esposte a Roma

di Franca Giansoldati

Città del Vaticano – Immagini strabilianti, fotografie uniche ma soprattutto opere d’arte che hanno aiutato ragazzi tossicodipendenti a uscire dalla dipendenza e dal disagio. Sarà inaugurata venerdì 11 maggio, alle 16,30, nella sede centrale del Centro Italiano di Solidarietà don Mario Picchi, a Roma, in via Attilio Ambrosini, 129, la mostra Fotografando 2.0 curata da Beatrice Saraceno.La rassegna, giunta alla sua seconda edizione, vuole promuovere una scambio culturale tra fotografi professionisti e amatoriali e i ragazzi delle comunità del CeIS che si occupa del recupero dei tossicodipendenti. La fotografia diventa così un percorso pedagogico e terapeutico dove il ragazzo può esprimere attraverso le immagini le proprie paure e ansie, ma anche desideri e speranze e arrivare a vedere una realtà diversa da quella vissuta. Nello stesso tempo, spiegano gli organizzatori, la fotografia diventa anche per l'operatore strumento prezioso di conoscenza del ragazzo. Il confronto con i fotografi professionisti ha permesso un’analisi critica delle loro foto e una conoscenza di tecniche a loro finora sconosciute.In questa seconda edizione si è dato maggiore spazio alle fotografie realizzate mediante i più comuni cellulari per sottolineare come esso, da strumento di comunicazione, può diventare mezzo di espressione visiva e di arte. Per i ragazzi del CeIS questa esperienza potrebbe diventare lo spunto per coltivare un hobby e magari in futuro diventare un vero e proprio lavoro. La mostra sarà inaugurata con lo spettacolo Un Ponte per la Luna interpretato dallo scrittore/viaggiatore Luca Di Bianca e dal cantautore Frank Polucci. I ragazzi del CeIS che esporranno le loro opere verranno premiati da una giuria composta dai fotografi professionisti che parteciperanno alla mostra. Tra essi ci sono Maurizio Di Giacomo e Roberto Moccini Formiga. La mostra, con ingresso gratuito, rimarrà aperta fino al 18 maggio prossimo con i seguenti orari: 10/12 - 17/19.