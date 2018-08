Papa Francesco fa il punto con il cardinale Bassetti sui migranti

Città del Vaticano - Papa Francesco si sofferma sui migranti. Prima ne parla con il cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Cei che ha visto in mattinata e poi in un messaggio diffuso in occasione della Giornata del Creato che si celebra domani. Una ricorrenza che gli ha dato modo di rinnnovare la «solidarieta' nei confronti tanto dei migranti, per cui troppo spesso il mare e' luogo di morte e incubi, quanto dei seicento milioni di persone per cui ancora

oggi e’ precluso l’accesso all’acqua, che rappresenta un diritto umano fondamentale e il futuro della vita».



Il messaggio per la Giornata del Creato che si celebra li ha anticipati monsignor Bruno Mario Duffe’, segretario del dicastero per lo Sviluppo umano integrale. «Il mare - ha spiegato il prelato ai giornalisti - puo’ essere luogo di vita e speranza ma anche di morte. Dobbiamo accogliere, proteggere, promuovere, integrare i migranti che cercano la liberta’».

Venerd├Č 31 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:18



© RIPRODUZIONE RISERVATA