Le domande sulla fede/ La forza dello scienziato che batte la disabilità

di Franca Giansoldati

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Dio può convivere benissimo con i buchi neri. «In fondo quello che vuole insegnarci la Bibbia non è tanto come è fatto il cielo o le galassie, ma semplicemente come si va in cielo». Un giorno, verso la fine del 1981, quando Giovanni Paolo II incontrò per la prima volta Stephen Hawking, qualche mese dopo l’attentato di piazza san Pietro, disse al genio dell’astrofisica e ad altri scienziati ricevuti in Vaticano più o meno questa frase, anticipando così le basi di un dialogo in...