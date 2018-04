L'Osservatore Romano: «Povertà, Italia sempre più fragile, un milione di famiglie senza reddito»

di Franca Giansoldati

Città del Vaticano - L'Italia sempre più povera. L'allarme arriva dal Vaticano. Un milione di famiglie italiane risultano senza un reddito da lavoro. In questi nuclei - denuncia l'Osservatore Romano - tutti i componenti attivi sono disoccupati. «Si va avanti con una pensione o con altre rendite, ma nessuno esce la mattina per andare in ufficio o in fabbrica». L'articolo riprende la documentazione diffusa dall’Istituto nazionale di statistica (Istat), sottolineando che in generale «il fenomeno persiste nonostante una lieve riduzione» (meno 1,4 per cento), ma che al Mezzogiorno, invece, il numero di famiglie senza occupati sale (più 2,2 per cento), coprendo oltre la metà del totale dei casi. Il 56 per cento delle famiglie senza un reddito da lavoro si trova proprio al sud: seicentomila su un milione e 70.000. La crisi morde, e spariglia anche le carte. Per esempio emergono anche nuove tendenze di andamento dei nuclei familiari. Sono sempre di più i casi in cui è la donna a lavorare, mentre il marito non ha né uno stipendio né una pensione che derivi da qualche impiego del passato. Per la prima volta da quando sono iniziate le rilevazioni Istat, si registrano 545.000 casi di questo tipo, che diventano 973.000 includendo anche le famiglie dove il marito o il convivente incassa almeno una pensione.



L'Osservatore Romano sottolinea che è realtà quasi paradossale in un paese a bassa occupazione femminile. Il tasso di donne con un lavoro è fermo infatti intorno al 50%.



Sempre secondo l’Istat, 3,7 milioni di persone, per la metà al sud, risultano coinvolte nel cosiddetto lavoro nero, cioè attività non regolari e non dichiarate. I settori più colpiti sono soprattutto quelli delle costruzioni, dell’agricoltura e dei servizi. RIspetto al 2008, quando la crisi aveva toccato il punto più basso, l’economia italiana si sta lentamente riprendendo. La recente ripresa dell’occupazione è caratterizzata da «un significativo aumento dei dipendenti a tempo indeterminato e dai risultati positivi della componente femminile», la cui evoluzione ha contribuito alla riduzione del tasso di disoccupazione.

