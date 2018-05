Choc in Argentina, politico mangia una torta a forma di Gesù Cristo

UNA VERGUENZA @eavogadro

El ministro de cultura de CABA come una torta con la forma de Jesús.

Una ofensa gravísima hacia todos los cristianos.



Pido ayuda con la difusión.@EduardoFeimann @marianoobarrio pic.twitter.com/NLjRVIIzlq — Santiago Santurio (@Turios) 28 maggio 2018

I cattolici in Argentina sono rimasti profondamente turbati da un popolare show televisivo in cui si vede Enrique Avogadro, assessore alla cultura della città di Buenos Aires, tagliare a fettine un dolce a forma di Gesù Cristo a grandezza naturale e distribuirlo ai presenti su piattini di carta. «Una vergogna» hanno fatto circolare sui social fino a che il filmato non è diventato virale, rimbalzando da un continente all'altro e arrivando a Roma. Chissà se arriverà anche a Papa Francesco.