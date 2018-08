Papa Francesco: «La Diciotti? Io non c'entro. L'accoglienza sia ragionevole»

di Franca Giansoldati

Arriva alla conferenza in volo con il volto un po' segnato ma del resto il viaggio in Irlanda non è stato dei più facili. Papa Bergoglio sorride. Il suo pensiero va subito ai migranti della Diciotti e sembra lanciare messaggi al ministro Salvini: «Rimandarli indietro non è mai una buona cosa». Poi torna sul tema degli abusi: «Gli irlandesi hanno sì sofferto per gli scandali ma ho trovato ancora una fede radicata. Il popolo sa distinguere tra le verità e le mezze verità». Una...