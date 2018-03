Il declino del cristianesimo: nella Ue è in minoranza

di Franca Giansoldati

CITTÀ DEL VATICANO - Cristo pare proprio che stia lasciando l'Europa. Anno dopo anno gli studi statistici sulla religiosità degli europei mostrano indicatori inequivocabili. Il processo in atto da qualche decennio, implacabile e irreversibile, non riguarda tanto il sentimento religioso della gente, la minore partecipazione ai riti o il crollo delle vocazioni. In fondo è qualcosa di ben più importante per la prospettiva comune. «Il fatto è che il cristianesimo è vicino al default»...