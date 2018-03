Roma, Guardie del Papa: un corso allievi a Castel Gandolfo

PLAY FOTO Castel Gandolfo, Guardie del Papa: via al corso (Foto Luciano Sciurba)

di Luigi Jovino

A Castel Gandolfo, nei palazzi papali, è stato istituto il centro di addestramento del corpo della Gendarmeria dello Stato Vaticano e per la città castellana è un'assoluta novità. Gli addetti alla Gendarmeria vaticana, dipendenti dalla Direzione dei servizi di sicurezza e protezione civile, svolgono funzioni di polizia atte a garantire l'ordine pubblico, nonché il controllo e la vigilanza della circolazione stradale nel territorio dello Stato del Vaticano e nelle sue pertinenze extraterritoriali. Inoltre i gendarmi vaticani collaborano con la Guardia Svizzera e la Polizia di Stato italiana per la protezione e la sicurezza del Santo Padre.Attualmente sono 27 gli allievi che stanno seguendo a Castel Gandolfo un intenso corso di addestramento, che durerà due mesi, sulle tecniche di prevenzione e di difesa con l'ausilio delle più moderne tecnologie. Fino a quando i pontefici si recavano nella residenza estiva, a Castel Gandolfo c'era una postazione fissa della Gendarmeria vaticana. La novità è stata, quindi, accolta con favore dai cittadini castellani, anche se le reclute godono di una sola ora di libera uscita. Nei mesi invernali, secondo i commercianti del centro storico, sono diminuite le presenze dei turisti che ogni sabato, arrivano con lo speciale treno Freccia Santa per visitare il Museo Papale e gli splendidi giardini di Villa Barberini.