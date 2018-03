L'Avvenire si interroga: «l'Italia coordina la guardia costiera libica?»

di Franca Giansoldati

CITTA' DEL VATICANO – Il quotidiano dei vescovi chiede chiarimenti sui vari passaggi relativi al sequestro della nave della ong spagnola, Proactiva Open Arms, ricostruendo i fatti tra l’equipaggio, la guardia costiera libica e la marina italiana. In un articolo firmato Nello Scavo - l’inviato che nei mesi scorsi ha documentato nel dettaglio l’inferno libico delle carceri e le violenze inaudite subite dai migranti che vi sono rinchiusi – il quotidiano della Cei si pone la stessa domanda che si fa il segretario dei Radicali, Riccardo Magi: «esiste un collegamento diretto tra le autorità italiane e la guardia costiera libica nella gestione delle operazioni di respingimento dei profughi?». Insomma, nel caso del sequestro della Open Arms, per come si è sviluppato, la questione che affiora è chiara: «L’Italia coordina la guardia costiera libica?»



L’Avvenire riporta le carte in mano al gip di Catania. «Il giudice conferma che al momento non esiste alcuna area di ricerca e soccorso di pertinenza della Libia, che dunque non ha alcuna giuridizione in acque internazionali». Alle 5,37 la nave militare italiana Capri, di stanza a Tripoli, comunicava a Roma che una motovedetta della guardia costiera libica avrebbe soccorso, come richiesto da Roma e sotto l’egida italiana, i migranti salvati dalla Open arms che nel frattempo si rifiutava di consegnare ai libici i migranti.



Nei mesi scorsi il quotidiano dei vescovi aveva pubblicato una serie di inchieste sui campi libici dove potrebbero essere rinchiusi tra i 400.000 e i 700.000 migranti. La stima choc – peraltro già avanzata nei mesi scorsi da altre fonti – era stata diffusa anche dal presidente della Commissione Africana, il ciadiano Mahamat Moussa Faki, al termine del vertice Unione Africana-Ue ad Abidjan, in Costa d’Avorio. Un vertice segnato in massima parte proprio dal dramma libico, e che ha portato a un’accelerazione degli sforzi già in atto per svuotare i campi libici. Moussa Faki ieri ha spiegato che l’Unione Africana ha già individuato un campo in Libia con 3.800 migranti.

Mercoledì 28 Marzo 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:04



© RIPRODUZIONE RISERVATA