Roma, M5S fuori dai ballottaggi: nei Municipi arriva l'effetto Raggi

Nel cuore della notte, quando il M5S scopre di essere fuori da entrambi i ballottaggi dei municipi di Montesacro (III) e Garbatella (VIII) le chat dei consiglieri grillini esplodono: «Gli errori di Virginia hanno resuscitato addirittura il Pd». Scatta così il processo interno alla sindaca: dopo due anni di governo della Capitale, i pentastellati non riescono ad arrivare nemmeno al secondo turno nei due feudi persi per strada negli ultimi mesi per faide interne. Le dure percentuali portano il M5S perfino sotto le medie...