Renzi: noi ago della bilancia. Accuse a Gentiloni e Franceschini

di Barbara Jerkov

Nei suoi colloqui di queste ore Matteo Renzi l’ha messa giù dura: «Io l’ho capita tardi, ma Franceschini & co. sono partiti all’attacco troppo presto. Così sono riuscito a stoppare l’operazione. Perché è la fine del Pd, se fai l’accordo con i 5Stelle e almeno il Pd l’ho messo in sicurezza». Poi, la storia che si apre ora, è tutta da scrivere. Ma almeno partendo da un punto fermo: niente patti con M5S, lo ha dovuto dire non solo Franceschini e perfino Orlando...