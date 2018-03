Governo, il centrodestra punta sull'appoggio esterno. Lega-M5S, trattativa sulle Camere

di Alberto Gentili

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Matteo Salvini e Luigi Di Maio stringono ogni giorno di più l'assedio al partito che fu di Matteo Renzi. E' una partita d'attesa e attendista, di logoramento (del Pd), disputata sotto le bandiere di guerra che Sergio Mattarella ha invitato ad ammainare. E per questa ragione ancora decisamente incartata. LEGGI ANCHE: Sfida sui conti, test per le alleanze Salvini, come aveva fatto Di Maio, chiede ufficialmente il sostegno del Partito democratico, i cui voti (o astensione) sono essenziali per far nascere...