Fiumicino, corsa al voto: sfida aperta tra Pd e M5S, il centrodestra va diviso

di Mirko Polisano

Fiumicino si presenta alle elezioni del 10 giugno tra divisioni e incertezze. Cinque candidati sindaco per uno dei più importanti comuni alle porte della Capitale. Ex circoscrizione del Campidoglio, la città che ha sul proprio territorio l'aeroporto della Capitale (tra gli scali più di avanguardia nel panorama mondiale, ndr) si reca alle urne per eleggere l'ottavo sindaco della sua giovane storia. Ai nastri di partenza un centrodestra diviso e una sfida aperta tra sinistra e M5S. I NOMI Prova a fare il bis,...