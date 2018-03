I programmi dei partiti: dai tagli ai condoni, il rebus coperture

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Centro-destra e Movimento 5 Stelle rivendicano il proprio diritto a governare; anche se la formazione di un esecutivo pare ancora lontana, l'attuazione delle promesse elettorali dovrà passare per maggiori spese e minori entrate che necessitano di un'adeguata copertura finanziaria. Un eventuale governo di coalizione potrebbe naturalmente caratterizzarsi per un programma misto tra le forze che dovessero prendervi parte; ma questo di per sé non garantirebbe una riduzione delle esigenze finanziarie. Nei programmi delle forze...