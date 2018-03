Centrodestra diviso sui nomi, regge l'asse tra Lega e Di Maio

di Marco Conti

Fratelli coltelli, Matteo Salvini e Silvio Berlusconi. Costretti a stare insieme - il primo per potersi definire leader del centrodestra, il secondo per un'oggettiva debolezza - ma distanti sulle strade da seguire. Ufficialmente i due sfoggiano sintonia e continuano a incontrarsi, ma poi ogni partito va per conto suo agli incontri con Pd e M5S sulle presidenze delle Camere e si informa anche su cosa hanno detto gli altri. Ciò che ieri è apparso scontato è che il leader del Carroccio, se vuole presentarsi al Quirinale...