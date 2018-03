Berlusconi: «Adottate un grillino, non si deve votare». La lezione di Silvio alle matricole azzurre

di Mario Ajello

«Quanto siete belli. Ma soprattutto, belle». Silvio è sempre lui. Il Cavaliere è in piena letizia. Eccolo nella grande riunione alla Sala della Regina di Montecitorio, con i 170 eletti, molti per la prima volta, di Forza Italia. Presenta una per una le new-entry in rosa: «E non sono solo belle, ma anche intelligenti». Ovazione per Matilde Siracusano, una morona siciliana che partecipò a Miss Italia nel 2005. «Conobbi Berlusconi, gli mandai il curriculum ed eccomi qua». Sorrisone. Ma...