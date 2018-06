L'allarme dei presidi: caos sui vaccini in tempo di iscrizione

di Lorena Loiacono

La scuola è finita da appena due settimane ma la questione vaccini torna in cattedra, pronta a far discutere famiglie e istituti scolastici che, tra le polemiche, sono i primi a subire i maggiori disagi tra documenti e certificati da reperire e consegnare alle segreterie scolastiche. Senza vaccino, infatti, a settembre niente asilo e multe da 100 a 500 euro per gli studenti delle scuole elementari, medie e superiori. Ad occuparsi della richiesta e della raccolta dei documenti saranno gli stessi uffici scolastici alle prese, proprio...