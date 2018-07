Scuola, presidi in fuga dal concorsone: «Test troppo difficili»

di Lorena Loiacono

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ROMA Si sono ritirati dall’esame prima ancora di dare un’occhiata alle domande della prova, così ieri è andata in scena la grande fuga degli aspiranti presidi dal concorso della scuola per 2.425 posti da dirigenti. Un concorso atteso da 7 anni: l’ultimo infatti risale al 2011. Eppure ieri alla prova preselettiva, svolta in 1.984 aule in tutta Italia, mancava all’appello quasi un candidato su 3: gli iscritti al concorso erano infatti 34.580, a sostenere il test si sono presentati in 24.082 partecipanti....