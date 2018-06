Livorno, la scuola superiore più severa d'Italia: su tre classi solo un promosso

Lad'Italia si trova a. Al polo scolastico toscano dell'Istituto”A. Cappellini” e del“L. Orlando” su due classi dinessuno è riuscito ae a settembre dovranno tutti ripetere la. Sempre al Cappellini in un'altra classe è stato promosso, bocciati gli altri 16 studenti. Nel caso dell'istituto nauticonon sono stati ammessi all'anno successivo e non solo perma perché la scuola ritiene che i ragazzi hanno tutti. Al polo livornese però non è la prima volta che si verifica una situazione così; già in passato era successo che due classi erano state“L'Iis Buontalenti Cappellini Orlando non riesce a garantire il successo formativo per tutti i suoi studenti, benché i criteri di valutazione adottati siano giudicati adeguati. Complessivamente i risultati scolastici sono insufficienti, come dimostrano i dati disponibili: percentuali di promozione alla classe successiva, abbandoni del percorso scolastico, numero dei diplomati, voto conseguito all'esame conclusivo” recita ildove è la scuola stessa ad ammettere che c'è un', che non riguarda solo le negatività dei voti ma anche ile ladi scuola e attività scolastiche.