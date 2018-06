Scuola, la controriforma: i voti saranno più severi

di Lorena Loiacono

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Un'ora e quindici minuti di discorso programmatico per chiedere la fiducia al Senato e non una parola sulla scuola. Ieri, nelle 24 pagine di discorso del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, l'istruzione non è mai stata nominata. Così come è risultato assente ingiustificato anche il termine cultura. Un'assenza decisamente pesante e notata da più parti, soprattutto sul fronte dell'opposizione. Ma la scuola in realtà è presente nel contratto di Governo e si farà sentire....