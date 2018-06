Schleichler (Ocse): «Più soldi ai prof e meno pc in classe»: la scuola riparte così

di Lorena Loiacono

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Sistemi scolastici a confronto, in tutto il mondo, per trovare i punti di forza e individuare gli anelli deboli per disegnare la scuola del futuro, quella del 21° secolo. Nasce con questo obiettivo “World Class”: il manuale di Andreas Schleicher, ideatore del test Ocse Pisa, il programma per la valutazione internazionale degli studenti. Nel testo vengono elaborati ed analizzati i dati del test che osserva le competenza dei ragazzi di 15 anni di 70 Paesi diversi e le valuta per dare un efficace strumento a chi può realmente modificare e...