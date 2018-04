Tre ragazzi indagati dopo le minacce alla professoressa a Velletri: «Ti sciolgo nell'acido»

Non c'è ancora il ragazzo che ha

postato

il video sui social con le minacce alla professoressa:

Ancora da individuare invece chi ha postato il video sui social. L'episodio e il relativo video "virale" risalgono al

un istituto tecnico di. La donna si è sentita dire:«Te faccio scioglie in mezzo all'».2016.LEGGI ANCHE: Velletri, studente minaccia prof in classe: «Ti sciolgo nell'acido», il video finisce in rete