Maturità, terza prova al via: è il giorno dell'ultimo quizzone, dal 2019 si cambia

Con la terza prova gli studenti dovranno affrontare il temuto e odiato «quizzone» dimostrando di aver acquisito le nozioni base di materie scelte dalla commissione (fino a un massimo di cinque, di solito escludendo quelle già trattate nelle prime due prove) e studiate nel corso dell'ultimo anno.



E' il giorno del quizzone: al via la terza prova della maturità predisposta da ciascuna commissione d'esame. Nelle scuole sede di seggio, in caso di ballottaggi, la terza prova slitterà al 27 giugno. Poi sarà la volta dei colloqui orali.LEGGI ANCHE: Maturità, seconda prova: Aristotele al classico. Allo Scientifico la macchina per produrre mattonelle LEGGI ANCHE: Maturità, problemi matematica Scientifico: ecco le tracce

Dal prossimo anno il temuto Quizzone non ci sarà più: dal 2019, in base alle novità introdotte dalla Buona scuola bis nel 2017 dal governo Renzi, la terza prova scritta lascerà il posto ad un test Invalsi per saggiare le competenze dei maturandi in Italiano, Matematica e Inglese che si svolgerà (al computer) un paio di mesi prima degli esami. Ma che costituirà requisito necessario per accedere agli esami, assieme alla sufficienza in tutte le discipline, condotta compresa, e all'avere svolto le 200/400ore di Alternanza scuola - lavoro previste dalla legge 107.