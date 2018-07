Maturità, prende 94 all'esame: «Troppo poco». E il Tar le da ragione

Chissà quanti maturandi, fra quelli impegnati in questi giorni negli orali, firmerebbero per un voto così: 94/100. Ma una studentessa di Mestre non si è accontentata di questo giudizio, riportato giusto un anno fa al termine dell'esame di Stato.E il Tar del Veneto le ha dato ragione, accogliendo il suo ricorso contro le conclusioni della commissione e disponendo che la valutazione venga rinnovata, in riferimento alle due prove scritte in cui la ragazza si aspettava di ottenere il massimo. Al centro della vicenda, che da scolastica è diventata giudiziaria, sono i documenti della sessione d'esame del 2017. Secondo quanto risulta dal verbale del 1° luglio, la commissione esaminatrice dell'Istituto tecnico commerciale Foscari aveva assegnato a Giulia Bortolozzo il voto finale di 94.