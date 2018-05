Mancano 2.400 dirigenti, a rischio una scuola su tre

Una volta, quando lo studente arrivava a scuola impreparato o mancava di rispetto al suo insegnante, veniva spedito in presidenza. Una volta, oggi non più. Visto che nelle scuole mancano sia...

Potrà partecipare alle lezioni solo se la madre resterà ad assisterlo: un bambino di 9 anni è stato rifiutato per alcuni giorni dalla scuola elementare che frequentava...

Assunti a tempo pieno all'università, ma ingaggiati per decine di incarichi esterni senza il via libera dell'Ateneo. Sul caso dei professori con doppio stipendio, ora scende in campo...