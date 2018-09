Libri usati: dove acquistarli. Una mappa dei mercatini e delle librerie di Roma

di Alessandro Di Liegro

Una famiglia con due figli in età scolare potrebbe spendere, per i libri scolastici dei ragazzi, anche oltre 600 euro, nel caso il minore fosse appena iscritto alle scuole medie, mentre il maggiore fosse al terzo anno di liceo classico. La spesa media per i libri di testo, nel corrente anno scolastico, si aggira sui 286 euro per il primo anno delle scuole medie inferiori, 111 per il secondo e 127 per il terzo. Per le scuole superiori il costo aumenta fino a toccare i 320 per il quarto ginnasio o i 370 per il primo liceo classico, il terzo anno, il più “costoso” dei 5 delle superiori.



Complice la legge che impone l'adozione dei libri di testo per almeno 5 anni, oltre ai tetti di spesa complessiva massima per le scuole, gli studenti possono reperire i libri di testo anche usati, risparmiando oltre il 50% del prezzo di copertina a seconda dello stato di usura del volume. Tralasciando le trattative “private” davanti alle scuole tra i ragazzi, esistono librerie e luoghi dove trovare libri di testo usati a prezzi concorrenziali, per alleviare la spesa alle tasche dei genitori: tradizionali sono le postazioni sul Lungotevere Oberdan, ventidue banchi in cui andare alla ricerca dei testi adottati dai vari istituti: dai volumi per le scuole medie ai libri per le superiori fino all'università, è possibile anche far valutare e vendere il proprio usato. Aperto fino a fine ottobre dalle 8.30 alle 17.30, persino la domenica dalle 9 alle 17. Un vero e proprio mercato del libro usato, così come a Colli Albani: nelle prossimità della fermata della metropolitana, in via di Castel Gandolfo, 12 banchi aperti dal lunedì alla domenica fino a metà ottobre, con libri di testo per scuole medie e superiori. Un ulteriore sconto del 5% è scaricabile dal sito web.



Da Colli Albani all'Eur, la Libreri@ Eur 2.0, in via Suez 9, zona Torrino, si occupa prevalentemente di testi scolastici usati per la scuola media e superiore, ma si trovano anche libri universitari, test d'ingresso, dizionari e libri di lettura. Anche in questo caso è possibile vendere il proprio usato al 25% del prezzo di copertina.



Storica è la libreria “Il Libraccio”, la cui sede principale in via Nazionale 254/255 offre un'ampia fornitura di libri dalle scuole medie all'università con sconti sull'usato e buoni del 15% sull'acquisto di libri nuovi, da utilizzare in altri prodotti di cartoleria e per la scuola. Prevista un'ampia serie di garanzie sull'usato scontato, nel caso di cambio scuola, di scioglimento di classi, di cambio testo da parte dei docenti o errori nella lista.



In via dei Colli Albani 30, dopo un'esperienza di 18 anni nella compravendita di libri usati per le scuole, la libreria Di Libro in Libro è aperta dal 1993 fornendo parte delle scuole nel settore sud della Capitale. Passando a Nord, a Viale Angelico la Libreria Borgo supervalutava i libri scolastici entro il 10 settembre, comprando i libri usati in contanti o con un buono acquisto senza limitazioni.

Lunedì 17 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:06



