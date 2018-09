Libri scolastici usati: una guida per acquistarli online

di Alessandro Di Liegro

Non sarà Amazon, ma la vendita di libri usati scolastici online, è una realtà prettamente “local” che vede coinvolte anche diverse librerie fisiche, che offrono la possibilità sia di prenotazione online dei libri nuovi – praticamente tutte – sia i cataloghi in base alle adozioni di ogni istituto.



Così la Libreri@ Eur 2.0, sul suo sito www.libreriaduepuntozero.it ha dei form in cui controllare la disponibilità del libro di testo richiesto, sia nuovo che usato, che nel caso può essere spedito sino a casa. Www.oberdan7.it è il sito grazie al quale prenotare online i libri scolastici usati, ritirabili poi presso il punto sul Lungotevere Oberdan, dove sono presenti le tradizionali bancarelle



Se in questi casi, sono delle librerie fisiche fattesi digitali, BancoLibri (www.bancolibri.it) ha fatto il percorso opposto, partendo online e aprendo un punto vendita a Centocelle, in via delle Rose 45 e viale dei Promotori 138 a Ostia Lido. Il sito è una sorta di mercato online dedicato ai libri di testo usati a cui le librerie possono aderire inserendo il proprio catalogo di vendita.



Infine, esistono veri e propri siti dedicati alla vendita online dei libri di testo come www.comprovendolibri.it che non è altro che un tramite tra chi vende libri usati e chi li vuole comprare, una piattaforma gratuita di scambio in cui acquirente e venditore si incontrano e si mettono in contatto autonomamente.



Più o meno lo stesso concetto di www.libridea.it, il cui funzionamento è basato sugli annunci di chi cerca e di chi offre materiale scolastico usato. Anche in questo caso la trattativa è assolutamente libera tra chi vende e chi compra. Gioco di parole per il sito www.libroscambio.it, che si autodefinisce una piazza virtuale dove vendere, cercare e comprare testi scolastici e universitari usati. Gli accordi si definiscono successivamente tramite mail.



Unilibro, www.unilibro.it, nel “reparto” libri scolastici, contempla la creazione di gruppi d'acquisto in modo da realizzare un unico ordine ammortizzando la spesa e godendo di uno sconto extra sull'acquisto dei volumi, che arriveranno in spedizione gratuita a casa.

Sabato 15 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:58



