Intercultura, 12 studenti di tutto il mondo alla scoperta di Roma e delle istituzioni italiane

Fino al 15 aprile una delegazione di 12 studenti stranieri sarà ospite presso le famiglie e le scuole superiori di Roma per uno scambio culturale su usi e costumi dal mondo, organizzato dai volontari dei Centri locali di Intercultura di Roma.Sono 12 tra il migliaio di studenti provenienti da tutto il mondo accolti da una famiglia italiana per un periodo che può variare dall’anno scolastico al mese estivo. Questi adolescenti stanno studiando in una nostra scuola, imparando non solo la nostra lingua, ma soprattutto la nostra cultura, i nostri usi e i nostri costumi.Durante la “settimana di scambio” arriveranno Ksenia, Manuel, Sofia, Ayane, Nicolas, Kacey, Rintaro, Antonio, Luka, Lola, Qiu da Russia, Francia, USA, Giappone, Bolivia, Cile, Montenegro, Cina e in Italia ospitati da famiglie di Siracusa, Lecce, Agrigento, Irsina, Ivrea, Jesi, Siracusa, Giarre, Catania e Carbonia-Iglesias.Denominatore comune del fitto programma di attività e incontri è quello di andare alla scoperta dell’identità italiana, vista attraverso gli occhi nuovi di giovani studenti stranieri che stanno imparando a conoscere la nostra cultura al di là degli stereotipi e dei pregiudizi che ingabbiano ogni cultura, prima che venga conosciuta.Nell’ambito di questo programma di scambio, i Centri locali di Roma hanno individuato nel tema “70 anni della Costituzione” il filo conduttore che ispiri tutto il progetto e che sia coerente con le attività di Intercultura.Giovedì 12 Aprile, i 12 studenti, accompagnati dai volontari dei Centri Locali di Roma, si recheranno alla Camera dei Deputati per una visita guidata. I ragazzi avranno quindi l'occasione di visitare l'interno di Palazzo Montecitorio, edificio storico di Roma appartenente al patrimonio artistico della capitale, e verranno loro illustrate la storia della nascita del palazzo e tutte le sue peculiarità architettoniche. Allo stesso tempo verranno introdotti al ruolo che la Camera dei Deputati ricopre nel del sistema parlamentare italiano e più in generale nel disegno della Costituzione.All'interno dello stesso progetto, l'11 aprile 4 dei 12 ragazzi, Rintaro, Ayane, Nicolas e Kacey, parteciperanno all'evento "Costituzioni a confronto" organizzato dal liceo scientifico e linguistico Ettore Majorana in collaborazione con il Centro Locale di Roma Sud di Intercultura. Parteciperanno all'incontro anche gli studenti della scuola, tra cui Vanessa Poblete, studentessa dominicana che da settembre sta vivendo a Roma ed è iscritta per l'intero anno scolastico al liceo Majorana. Durante l'incontro, coordinato dalle professoresse Daniela D'Alia e Gigliola Marcaccio, verrà spiegata la nascita della nostra Costituzione e le sue caratteristiche principali e verrà data agli studenti stranieri la possibilità di parlare della Legge fondamentale vigente nei loro Paesi.Questo progetto rientra nell’ambito delle numerose attività promosse dal gruppo di volontari di Roma dell’Associazione Intercultura Onlus, che dal 1955 è attivamente impegnata all’educazione alla mondialità inviando all’estero ogni anno centinaia di studenti italiani e accogliendone altrettanti in Italia, provenienti da tutti e 5 i continenti. Altre importanti protagoniste di questi “incontri che cambiano il mondo” saranno le famiglie della zona che hanno dato la disponibilità a condividere con questi giovani ambasciatori del mondo un po’ della propria quotidianità. Saranno loro, grazie alla curiosità di vivere un’esperienza nuova e stimolante, l’elemento principale di arricchimento di questi giorni all’insegna dell’interculturalità, senza il filtro degli stereotipi. Questa settimana di didattica interculturale darà il via alla nuova campagna di accoglienza anche in quest’area. Infatti i volontari locali sono anche quest’anno alla ricerca di famiglie che accettino la sfida di accogliere il mondo in casa e imparare dalle diversità culturali anche senza spostarsi da casa.Per ricevere maggiori informazioni sul programma della Settimana di scambio e sulle attività di Intercultura è possibile contattare Edoardo D’Agnolo, Presidente del Centro locale di Roma Nord, all’indirizzo mail e.dagnolo@hotmail.it oppure visitare il sito dell’Associazione all’indirizzo www.intercultura.it.