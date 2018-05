Docenti col doppio lavoro: multa da mezzo milione per gli stipendi non dovuti

di Michela Allegri

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Assunti a tempo pieno all'università, ma ingaggiati per decine di incarichi esterni senza il via libera dell'Ateneo. Sul caso dei professori con doppio stipendio, ora scende in campo la Corte dei conti del Lazio, che porta di fronte ai giudici tre docenti dell'università di Tor Vergata che rischiano di dover restituire circa 520mila euro, guadagnati dal 2011 con consulenze esterne senza l'autorizzazione del Rettore. In tutto, i magistrati contabili indagano su una decina di casi nel Lazio - per ora a Tor Vergata e...