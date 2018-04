Catena educativa in tilt/Quel che resta della scuola se l’autorità è perduta

di Marina Valensise

Il video dei bulli che al liceo di Lucca molestano il professore non è solo virale ma raccapricciante. Un ragazzino si infila un casco e inizia a dare testate al professore come se fosse un ariete, un altro gli sfila il registro dalle mani, e un terzo, non sapendo come rendersi interessante agli occhi dei compagni che filmano la scena col telefonino, solleva di peso due cartoni dell’immondizia per piazzarli sulla cattedra. Raccapriccio, vergogna… ma soprattutto commiserazione per questi bulletti di paese abbandonati a se...