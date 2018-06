Asili nido, la laurea per maestre ora non è più valida

di Lorena Loiacono

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Studiano per una laurea che potrebbe non servirgli più a niente. Sono circa 50mila i ragazzi iscritti al corso di studio universitario in scienze dell’educazione: fino allo scorso anno pensavano di poter insegnare anche nei nidi, come educatori appunti. Ma ora non è più così. Ora serve l’indirizzo specifico riservato all’infanzia. Le regole del gioco sono cambiate in corso d’opera e gli studenti non ci stanno: parte la petizione in tutta Italia con la richiesta che «la norma non sia...