Anno scolastico troppo breve, si rischia un’ondata di ricorsi

di Lorena Loiacono e Camilla Mozzetti

Pochi giorni di lezione, a scuola è sempre festa. Un anno scolastico decisamente breve, quello del 2017-2018, in cui i giorni di lezione rischiano di essere troppo pochi: meno dei 200 previsti dalla legge. E allora per le scuole potrebbe esserci il rischio di vedersi recapitare ricorsi in caso di bocciature contestate. Mai come quest’anno, infatti, gli istituti hanno dovuto fare i conti con continue interruzioni delle lezioni in classe: dall’allerta neve alle elezioni, dagli scioperi e le occupazioni fino ai maxi-ponti di...